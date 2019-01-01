منشورات أمريكية تدعو الأهالي للإبلاغ عن زعيم القاعدة في اليمن‎

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال سكان محليون في محافظة مأرب شرق اليمن، ، إن طائرات مسيرة أمريكية ألقت منشورات تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد زعيم القاعدة في اليمن.

وفي اتصالات منفصلة مع الأناضول، أضاف السكان أن الطائرات ألقت المنشورات في مديرية ”حريب“، بين محافظتي مأرب وشبوة.

وتضمنت المنشورات صورًا لـ ”قاسم الريمي“، زعيم القاعدة في اليمن منذ 2015، داعية إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

وجاء في أحد المنشورات باللغة العربية: ”هذا هو قاسم الريمي المكنى بأبوهريرة الصنعاني، بمنصبه كزعيم لتنظيم القاعدة في اليمن، أصبح ثريًا على حسابك وحساب عائلتك“.

وتم التساؤل في آخر: ”هل تعرف مكان تواجده (؟) اتخذ القرار الصحيح وستستلم حياة أفضل تستحقها عائلتك“.

فيما أُبرز الرقم 11 مليون دولار، على أنه المكافأة مقابل الإبلاغ عن ”الريمي“.

وتضمنت المنشورات أرقامًا للاتصال وإرسال رسائل ”واتس آب“، للإبلاغ عن القيادي المذكور.

كما أن الكتابة تمت داخل ثلاثة ألوان، الأحمر والأبيض والأسود، وهي ألوان العلم اليمني.

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