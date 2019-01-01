الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وهذا ماينتظر24مليون يمني

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم في ظل استمرار النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "الأزمة الإنسانية في اليمن تبقى الأسوأ في العالم".

وأوضح أن تقديراته تشير إلى أن "80 في المئة من السكان، أي نحو 24 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة غذائية أو حماية، بينهم 14.3 مليون شخص بشكل عاجل".

وتابع أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن "ثلثي المناطق دخلت مرحلة ما قبل المجاعة".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.