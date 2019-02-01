رئيس الوزراء يتلقى برقية من ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» - نص البرقية مدرب الأرجنتين يعقد جلسة مع ميسي لإعادته إلى التانغو 9 تصرفات غريبة للبشر… هذه تفسيراتها العلمية كيف تستخدم تطبيق فيسبوك ماسنجر دون حساب فيسبوك؟ صقور التحالف العربي ينفذون أقوى تدخل جـوي لمساندة انتفاضة قبائل عمران ضد «المليشيا»-تفاصيل توافق يمني - أمريكي.. بداية النهاية لـ«أخطر تهديد يواجهه اليمن» المغرب يؤكد رسميا استدعاء سفيريه من السعودية والإمارات ويكشف السبب 65 منظمة يمنية ودولية بمحافظة مارب توجه طلبا خاصا للأمم المتحدة ماذا قال خالد اليماني وهو بجوار نتنياهو ... بوارسو. وبماذا تحدث.للمجتمع الدولي «عاصفة حزم» جديدة تنهي تمرد «المجلس الانتقالي» وخطر حقيقي ينتظر دول الخليج
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس برقية عزاء ومواساة في وفاة والده من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء فيها ” تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “