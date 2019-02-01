رئيس الوزراء يتلقى برقية من ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» - نص البرقية

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس برقية عزاء ومواساة في وفاة والده من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء فيها ” تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “