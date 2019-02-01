مدرب الأرجنتين يعقد جلسة مع ميسي لإعادته إلى التانغو

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ما يزال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، "ليونيل سكالوني"، يحاول إقناع نجم نادي برشلونة الإسباني، الأسطورة الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، بالعودة إلى صفوف راقصي التانغو في أقرب وقت ممكن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "سكالوني" قرر السفر إلى إسبانيا من أجل التحدث مع "ميسي"، لإعادته للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن خطوة "سكالوني"، تأتي من أجل إغلاق ملف عودة "ميسي" للمشاركة مع التانغو، بعد ابتعاده منذ الخروج من كأس العالم 2018 في روسيا، عقب الخسارة أمام فرنسا في الدور الثاني.

وكان رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، "كلاوديو تابيا"، أكد إنه لا يشك في مشاركة "ميسي" في وديتي فنزويلا والمغرب، ولكن يبدو أن أمر ما يزال محل شك ما دفع "سكالوني" للسفر إلى إسبانيا.

وأوضح "تابيا: "نخوض وديتين، وإذا تم استدعاؤه فلا أشك في أنه سيشارك، أعرف شعوره تجاه هذا القميص دون أن أتحدث معه، أدرك أن لديه رغبة في العودة، لم يرحل قط، لم يلعب لأنه لم يتم استدعاؤه".

ويأمل "سكالوني" في عودة "ميسي" لمواجهة فنزويلا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد ثم مواجهة المغرب في الدار البيضاء، مارس/ آذار المقبل وديا.