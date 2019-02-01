كيف تستخدم تطبيق فيسبوك ماسنجر دون حساب فيسبوك؟

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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فيسبوك ماسنجر” هي واحدة من أكثر خدمات المراسلة استخدامًا على نطاق واسع؛ ربما تعرف على الأقل بعض الأشخاص الذين يستخدمونها حصريًّا.

لكن فيسبوك نفسه يعاني من أزمة الثقة والكثير من الناس يريدون استخدام تطبيق ماسنجر دون استخدام فيسبوك نفسه.

لحسن الحظ، من الممكن استخدام فيسبوك ماسنجر دون أن يكون لديك حساب فيسبوك على الإطلاق، وهو أمر مفيد للغاية إذا كنت لا ترغب في تسليم جميع بياناتك إلى فيسبوك، ولكنك تريد أيضًا أن تكون قادرًا على الاتصال بالأصدقاء والعائلة.

لماذا من المفيد استخدام فيسبوك ماسنجر دون حساب فيسبوك؟

يجمع موقع فيسبوك كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين، ومن خلال التطبيق الرسمي أو الموقع الإلكتروني.

وفي ظل الانتهاكات التي يعاني منها الموقع واستخدام بيانات المستخدمين في التدخل بالانتخابات الأمريكية إضافة إلى التلاعب بالرأي العام في المجتمعات المحلية والدولية، يرغب المستخدمون في الابتعاد عن الموقع مع البقاء في التواصل مع الأصدقاء عبر ماسنجر.

إضافة لما سبق فإن المنصة الأساسية تعاني أيضًا من مشكلة الأخبار المزيفة وانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال ممارسات عرض الإعلانات المستهدفة لهم، إلى جانب مشكلة خطاب الكراهية والتنمر.

على كل حال يعد استخدام ماسنجر بدون التطبيق الرسمي فيسبوك، أمرًا إيجابيًّا حيث لن يحصل الموقع على الكثير من بياناتك.

كيف تستخدم فيسبوك ماسنجر دون حساب؟

إذا لم يكن لديك حساب فيسبوك، ولكنك لا تزال تريد استخدام فيسبوك ماسنجر، فمن السهل جدًّا القيام بذلك. إليك الطريقة.

قم بتنزيل تطبيق فيسبوك ماسنجر على جهاز أندرويد أوiOS الخاص بك.

افتح التطبيق، ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام فيسبوك،بدلاً من ذلك انقر فوق الزر “إنشاء حساب جديد” أسفله.

أدخل رقم هاتفك واسمك.

هذا كل ما في الأمر، يجب أن تكون الآن قادرًا على استخدام فيسبوك ماسنجر بالسهولة نفسها مثل شخص آخر.

من خلال ماسنجر يمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو وبدء الدردشات الجماعية والمزيد، كل ذلك دون حساب فيسبوك.

كيفية تعطيل حساب فيسبوك الخاص بك والحفاظ على فيسبوك ماسنجر

بالتأكيد، يمكنك الضغط على زر التسلل والتظاهر بأنك غير متصل على فيسبوك،ولكن كما يمكنك إنشاء حساب فيسبوك ماسنجر دون حساب فيسبوك قياسي، يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط حساب فيسبوك الخاص بك مع الاحتفاظ بحساب فيسبوك ماسنجر الخاص بك.

في الواقع يبقى حساب فيسبوك ماسنجر الخاص بك نشطًا عندما تقوم بإلغاء تنشيط حساب فيسبوك الخاص بك؛ لذلك ببساطة لا تقم بإلغاء تنشيط حساب فيسبوك ماسنجر، وستظل قادرًا على استخدامه.

على سطح المكتب، افتح قائمة الإعدادات وانتقل إلى قسم إدارة الحساب.

انقر على الرابط إلغاء تنشيط حسابك.

أدخل رقمك السري.

أكمل الاستبيان وأوقف تنشيط حسابك على فيسبوك.

افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتابع استخدامه كما تفعل عادة.

سيتم الآن إلغاء تنشيط حساب فيسبوك الخاص بك وستتمكن من متابعة استخدام فيسبوك ماسنجر.