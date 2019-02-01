توافق يمني - أمريكي.. بداية النهاية لـ«أخطر تهديد يواجهه اليمن»

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أكد وزير الخارجية خالد اليماني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو على الخطر الذي تمثله إيران من خلال سياستها التوسعية على الأمن والسلم في المنطقة بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية وخلق الفوضى والتحرش بدول الجوار وتهديد ممرات الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما أكدا خلال لقائهما اليوم الخميس في العاصمة البولندية وارسو على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقف صارم لمواجهة النظام الإيراني وكبح جموح سياسته التخريبية في المنطقة والعالم.

وكان اليماني أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة للدفع قدمًا بعملية السلام في اليمن وضمان تنفيذ مخرجات الجولة الأخيرة من مباحثات السلام التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.

وشدد على أهمية أن تمارس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الضغوطات على الحوثيين ومن خلفهم إيران للانصياع لإرادة اليمنيين وللقرارات الدولية والبدء بتنفيذ مخرجات ستوكهولم كخطوة نحو التوصل إلى سلام مستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي الثلاث.

من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل مستدام للأزمة وأن بلاده لا تذخر جهدًا في دعم مساعي عودة السلام والاستقرار إلى اليمن وإنهاء المعاناة الانسانية.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تيولر.