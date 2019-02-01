65 منظمة يمنية ودولية بمحافظة مارب توجه طلبا خاصا للأمم المتحدة

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - سبا

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ناشدت (65)منظمة و جمعية وائتلاف غير حكومية، يمنية ودولية تعمل في المجال الانساني والحقوق، الأمم المتحدة بالإسراع في انشاء مركز انساني في محافظة مأرب للوقوف على حقيقة الاحتياجات الملحية للنازحين والمهجرين والمتضررين من الحرب في اقليم سبأ الذي يضم محافظات مأرب والبيضاء والجوف الى جانب خدمة اجزاء من محافظة شبوة التابعة لإقليم محافظة حضرموت.

واكدت المنظمات الموقعة على المناشدة في ختام اللقاء الموسع لها بلجنة الاغاثة بالمحافظة بالمحافظة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فرع مأرب، على ان استمرار وضع محافظات اقليم سبأ في تعاملها الانساني مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة مع مقراتها بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب، هو استمرار لحرمان النازحين والمهجرين والمتضررين من الحرب من حقوقهم الانسانية في الحصول على حقهم من المساعدات، في ظل صعوبة تواصل المنظمات المحلية بالإقليم مع مقرات المنظمات الدولية بصنعاء من ناحية ومنع مليشيا الحوثي وصول أي مساعدات الى المحافظة ومصادرة ونهب الكثير منها. وكان ممثلي المنظمات والجمعيات والائتلافات العاملة في المجال الانساني والحقوقي قد كرست اللقاء لمناقشة المسودة الاولية لألية التنسيق والتكامل في العمل الانساني بين مختلف المنظمات على مستوى النطاق الجغرافي والمستهدفين ونوعية المساعدات بما يضمن الشمولية وعدم التكرار ويحد من العشوائية الى جانب الاستفادة المثلى من المساعدات المحدودة ووصولها الى المستحقين بشكل مباشر واستفادتهم منها.

كما تتضمن مسودة الالية وضع خارطة للعمل الانساني الشامل وتحديد مصفوفة الاحتياجات من الواقع وتبادل المعلومات بشفافية بالتنسيق المسبق مع السلطة المحلية المديريات ووحدة ادارة المخيمات، بما يكفل الارتقاء بالعمل الانساني وتقديم العون والدعم للمحتاجين وفق سلوكيات واخلاق العمل الانساني الذي يراعي صون كرامة الانسان وتوفير الحماية والخدمة والعون له بشكل لائق ويعزز من ثقته بمنظمات وجمعيات العمل الانساني لدى المستهدفين والجهات الداعمة وفاعلي الخير و تكامل المسئوليات وتحديد المسئول عن أي قصور او تلاعب .

واتفق المجتمعون على تشكيل كتل في مجالات العمل الانساني من الجمعيات والمنظمات والائتلافات كل حسب اهتمامه واختصاصه المكاتب الحكومية ذات العلاقة بالسلطة المحلية، الاغاثي، والمياه، والصحة والتعليم وغيرها، وعقد اجتماعات دورية لها لتخطيط اعمالها وتوزيع ادوارها، الى جانب اعداد التقارير بالانشطة المنفذة والاحتياجات المستمرة او الطارئه واماكنها وحجمها لرفعها الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة وتسويق المشاريع التنموية المتصله بالارتقاء بالبنى التحتية والوضع الانساني للنازحين والمجتمع المضيف وتحسين الوضع المعيشي لهم. حضر الاجتماع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي حزام مجيديع ومساعد وحدة ادارة مخيمات النازحين بالمحافظة حسن الحسني.