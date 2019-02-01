ماذا قال خالد اليماني وهو بجوار نتنياهو ... بوارسو. وبماذا تحدث.للمجتمع الدولي

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مأرب

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أكد وزير الخارجية خالد اليماني على أهمية مخرجات ستوكهولم التي تمثل الانجاز الأول لكافة جهود السلام في اليمن منذ اندلاع الأزمة وأن الحكومة لا ترى الفشل خيارًا لهذا الاتفاق الذي من شأنه تعزيز فرص بناء الثقة في حال قام الحوثيون بتنفيذ مقتضياته.

لكنه شكك في نوايا الحوثيين لتنفيذ الاتفاق أو الانخراط في عملية السلام بسبب استمرارهم في حفر الخنادق وارسال التعزيزات إلى الحديدة.

جاء ذلك خلال احاطته ـ حول تطورات الأوضاع في اليمن ـ في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي ينعقد في العاصمة البولندية وارسو.

وشدد اليماني على حاجة المجتمع الدولي للمزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفهم إيران لنتمكن من المحافظة على النسق العالي لجهود السلام واستمرارًا لمخرجات ستوكهولم للتوصل الى حل شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث والذي يحقق السلام المستدام في اليمن. ولفت إلى الدور المزعزع الذي تلعبه أيران بتدخلها في الشؤون اليمنية ودعمها لميليشا الحوثي لاختطاف الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى رؤية اليمن للخطر والتهديد الإيراني للأمم والسلام في منطقة الشرق الأوسط والتي أبداها جليًا للمجتمع الدولي خلال خطابه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في العام ٢٠١٢.

وأوضح أن خطر إيران في اليمن اليوم ينعكس في محاولتها لخلق نسخة لحزب الله تقوم بخطف الحياة السياسية وتمرر اجندات إيران في تهديد دول المنطقة وممرات الملاحة الدولية، مشددًا على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي للضغط على أيران للخنوع للسلام والتوقف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة من خلال دعم الجماعات الخارجة عن الدول لزعزعة الأمن والاستقرار

. وتطرق اليماني إلى الوضع الإنساني الذي تفاقمه تصرفات مليشيات الحوثي من خلال قطعها لطرق إدخال المساعدات الإنسانية ومنع الأمم المتحدة من الوصول إلى مخزونها من الغذاء في صوامع البحر الأحمر، بالإضافة إلى خروقاتها المستمرة لوقف اطلاق النار الذي لم يكن ليصمد حتى الآن بدون صبر وتمسك الحكومة والتحالف بخيار السلام وعدم الاستجابة لمحاولات الحوثيين جرهم نحو إعادة سناريو العنف الذي قد يسبب المزيد من المعاناة للمواطنين.