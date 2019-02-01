فصل آلاف السعوديين من وظائفهم في أحد مدن المملكة

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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كانوا يعملون في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وهي مدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر جنوب غرب المملكة.

وقال مفرح الشقيقي مقدم برنامج "يا هلا" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية"، إنه في جازان تم فصل عدد كبير من موظفي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية قبل أن تنتهي عقودهم هم يتساءلون والشركات لا تجيب ونحن نتساءل والشركات -ذاتها التي لا تجيبهم- تتهرب من الإجابة علينا والموظفون الذين يقفون على خط البطالة الأول لا حول لهم ولا قوة إلى معالي وزير العمل إلى مسؤولي الشركات إلى المشروع الحلم الذي ننتظره بفارغ الصبر إما إجابة واضحة أو حل لمشكلة هؤلاء الموظفين الذين من حقهم أن يكملوا ما بدأوه في بناء المستقبل.

وقال إبراهيم محمد هادي أحد الموظفين الذين طالهم الفصل من إحدى الشركات العاملة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية خلال برنامج "يا هلا" الذي يتخذ من (البرنامج السعودي الأول الذي يفهمك) شعاراً له "تم تدريبنا في (مهارات) على أن يتم تخريجنا للعمل في مدينة جازان الاقتصادية، وتفاجئنا بعد فترة من الزمن (سنة وسنة ونصف) بدأت بعض الشركات بالاستغناء عن الموظفين..

وتوظفنا بعد 9 أشهر في مصفاة أرامكو وهي أكبر مصفاة في المملكة وبعد سنة ونصف تقريباً تم الاستغناء عن بعض الشباب وتفاجئنا.. لماذا الاستغناء؟"

وأكد "الشركات تقول إن العقود انتهت ولكن العقود لم تنته، ومكتب العمل يقول نفس الكلام". وأضاف "من ينشئ المصفاة وبعدها الأولية لنا نحن أهالي جازان المشغلين ذوي الخبرة متقني العمل".