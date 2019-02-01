رئيس الحكومة ومسئولون بارزون يشيعون جثمان السفير عبدالملك في مدينة تعز

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

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حضر رئيس الحكومة اليمنية اليوم الخميس في مدينة تعز، مراسم تشييع جثمان والده السفير عبدالملك سعيد الذي توفي في الرياض الثلاثاء.

وجرى اليوم تشييع جثمان السفير عبدالملك سعيد في مقبرة المغربة بمدينة تعز وتقدم المشيعين رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسئولين.

وكان جثمان الفقيد وصل الى عدن صباح، اليوم، وذلك عقب وفاته، يوم أمس الأول الثلاثاء، بإحدى مستشفيات المملكة العربية السعوديةوصلي عليه في جامع حقات عقب صلاة فجر اليوم الخميس، قبل ان يتم نقل جثمانه الى محافظة تعز ليوارى في مقبرة المغربه بالخط الدائري.

كما استقبل رئيس الوزراء ومعه نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ومحافظ تعز نبيل شمسان، في العاصمة المؤقتة عدن، المعزيين بوفاة والده من الوزراء، ومحافظي المحافظات المحررة، ونواب ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشوري، وقادة عسكريين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وقادة بالتحالف العربي في عدن، ومسؤولين محليين، وشخصيات سياسية واجتماعية وقبلية وجمع من المواطنين.

و تلقى الدكتور معين، عدداً من برقيات التعازي من رؤوساء البعثات الدبلوماسية، وأعرب المعزون، عن عميق حزنهم لرحيل والده السفير عبدالملك سعيد، وأشادوا بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية طيلة فترة عمله وتقلده لعدد من المناصب الرسمية وآخرها في السلك الدبلوماسي.