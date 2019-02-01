طبيب سعودي شهير يحذر مدمني الكبسة! ... خطير

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس- وكالات

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حذر طبيب سعودي شهير من إدمان البعض تناول الأرز والكبسة واللحم مؤكداً أن الأمر قد ينتهي بإصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري "زميلي (طبيب أسرة) أبلغني بأن لديه حالات سوء تغذية حادة لكثيرين؛ بسبب إدمانهم فقط الأرز والكبسة واللحم".

وطالب "الخضيري" متابعيه بتنويع طعامهم وقال "يعني ما يعرفون الخضار، والفواكه، والألياف... بسكويتات صحية وكورن فليكس نخالة.. وأطعمة صحية أخرى، ولم يعتادوا شرب الحليب واللبن والزبادي".

وأكد قائلاً "انتبهوا لصحتكم.. التغذية ليست أرزاً ولحماً فقط".

وبحسب صفحته الرسمية على تويتر، فإن الدكتور فهد الخضيري هو أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، دكتوراه PhD انقسام خلايا السرطان، وأبحاثه الطبية منشورة بمجلات عالية التصنيف Science وCell وEMBO وNature .

وتعد الكبسة من الأكلات الخليجية الشعبية واسعة الانتشار، وتتنوع أسماؤها في عدد من الدول العربية التي انتقلت إليها، لكنها تشترك في إعدادها ذات المكونات، وذلك بتجهيز اللحم والأرز والبصل، والحمص المسلوق، والسمن والبهارات اللازمة، ورغم الإقبال عليها لكونها وجبة مغذية للجسم، إلا أنها تحتوي على نسبة دهون عالية.