إشادة رئاسية بانتصارات محافظة الجوف واللواء أمين العكيمي يكاشف الرئاسة بأخر المستجدات الأمنية والعسكرية

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي للاطلاع على المستجدات وما يسطره أبطال الجيش بدعم التحالف من انتصارات متتالية في المحافظة.
وأشاد نائب الرئيس بالانجازات الميدانية التي يحرزها المقاتلون الأبطال في سبيل استكمال تحرير المحافظة ودرء خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية، معبراً عن التقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمهم الأخوي الصادق.
ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصه على تلبية متطلبات المواطنين وإنهاء معاناة اليمنيين باستعادة الدولة اليمنية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
وقدم محافظ المحافظة عرضاً موجزاً عن أداء المؤسسات الحكومية وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وسير العمليات العسكرية وما تحقق من انتصارات.