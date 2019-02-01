آخر مستجدات الحرب في «حجور» وانتفاضة القبائل في «عمران» - حصيلة بالقتلى والطيران يقصف

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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تتواصل المواجهات العنيفة بين القبائل في حجور بمحافظة حجة اليمنية اليوم الخميس ، مع مليشيات الحوثي الانقلابية ، بعد ان امتدت المعارك الى مناطق في محافظة عمران المجاورة.

وفي حصيلة عن مواجهات قبائل سودة وعذر التابعة لمحافظة عمران امس مع الحوثيين ، تمكنت قبائل ذو سودة من السيطرة على دبابة ومصفحة عسكرية وعدد من الاطقم محملة بالذخائر .

واعلن عن مقتل 5 من أبناء القبائل أثر التصدي للحوثيين في عذر عمران ، فيما قتل من الحوثيين 15 عنصرا و 19 اسير وقعوا في قبضة القبائل.

ودخلت قبيلة ذو سودة بعمران خط المواجهة مع الحوثيين وتمكنت من قطع الطريق المؤدي الى كشر واشتبكت مع المليشيات الحوثية في منطقة قفلة عذر غرب عمران.

‏الى ذلك قالت مصادر ميدانية لمأرب برس ان طيران التحالف اغار على تعزيزات حوثية في منطقة المندلة ووادي مور في حجور وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة.

‏تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين رجال حجور والمليشيات الحوثية في منطقة المندلة اليوم الخميس.