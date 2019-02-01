الاعلان عن مقتل قيادي حوثي بارز والجيش يحقق انتصارات جديدة في معقل الانقلابيين

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اعلن قائد عسكري في الجيش الوطني اليوم الخميس ، السيطرة على مواقع جديدة في صعدة (اقصى شمال اليمن) ومصرع قيادي حوثي بارز.
وفي التفاصيل ، حررت قوات الجيش الوطني اليوم مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفه بمحافظة صعدة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي في تصريح لوكالة (سبأ) الرسمية «أن أبطال اللواء سيطروا على "مربع شاجع" وعلى ماتبقى من "وادي الاشر" والسيطرة الكاملة على "حصن الحماد" في منطقة الرزامي».
وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المعروف بـ"ابو حمزة الجبري" وتم تحريز الجثة وعدد من كانوا يتحصنون في "مربع شاجع".