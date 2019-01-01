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الشرعية تعلن فتح أحد أهم منافذ مدينة الحديدة وتبعث رسالة الى الجنرال «لوليسغارد»

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الخاصة بالحديدة اليوم الخميس، إعادة فتح المنفذ الجنوبي لمدينة الحديدة، الخاضع لسيطرتها أمام طريق القافلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

وبعث رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير عزيز بمذكرة إلى رئيس اللجنة وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، أبلغه فيها إن قوات الجيش فتحت الممرات من كيلو 8 باتجاه كيلو 16".

 كما أعادت فتح الطريق من كيلو 8 باتجاه شارع الستين والطريق الساحلي.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتسهيل الوصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الطريق الساحلي، في حال استمر المسلحون الحوثيون في رفض فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتهم.

ويجري رئيس فريق المراقبين "لوليسغارد" نقاشات متواصلة مع اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص مدنية الحديدة حيث لا يزال الاتفاق متعثر، في ظل استمرار ميلشيات الحوثي في فرض عراقيل أما التنفيذ.

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