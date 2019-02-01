إعلان مهم من التحالف بشأن الحديدة وهدف خطير يسعى له الحوثي من عرقلة الاتفاق

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس ، استعدادها لإعادة الانتشار في الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، ، أن الميليشيات الحوثية تماطل في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المدينة.

وأضاف أن انتهاكات الميليشيات في المدينة اليمنية بلغت 1400 انتهاكا منذ التوصل لاتفاق #الحديدة، محملاً الميليشيات مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق.

كما اعتبر التحالف أن لا تقدم في تنفيذ اتفاقية السويد بعد 6 أسابيع على إقرارها، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت وجهت ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها مجدداً، الثلاثاء مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في #صنعاء ، حيث يفاوض من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ولم تجدِ نفعاً التحذيرات الأممية للحوثيين، عن إمكانية تلف الكميات الموجودة في تلك المخازن، التي تكفي لنحو 3.7 مليون نسمة.

وعمدت ميليشيات الحوثي، أمس، إلى توجيه قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح، ما يشير إلى عدم مبالاة الجماعة بالتحذيرات الأممية. وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الصوامع منذ خمسة أشهر بسبب إغلاق الجماعة للطرق.