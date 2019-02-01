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صراع جديد بين الدولار والريال اليمني .. اسعار العملات

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مأرب
عدد القراءات 994

أسعار الصرف اليوم الخميس

الدولار

شراء 596

بيع 600

السعودي

شراء

157.50

بيع 159

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