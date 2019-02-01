لماذا أوقفت ايرباص انتاج أكبر طائرة في العالم

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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج طائرات "إيه 380"، وتوقف تسليمها في 2021.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قالت شركة طيران الإمارات إنها توصلت إلى اتفاق مع إيرباص على تقليص طلبيتها الإجمالية لطائرات إيه 380 من 162 إلى 123 طائرة.
وبدوره، قال إيندرز، في بيانه "نتيجة قرار شركة طيران الإمارات هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات (إيه 380)"، موضحا أن هذا ألأمر "يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021