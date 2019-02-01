مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

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قتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.
ووفقاً لمصادر أمنية فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.