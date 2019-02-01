آخر الاخبار

صراع جديد بين الدولار والريال اليمني .. اسعار العملات قبائل حجور تطالب بتعزيزات لدحر الحوثي .. النمشة : نخطط لعزل صعدة وتطويق صنعاء لماذا أوقفت ايرباص انتاج أكبر طائرة في العالم مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع قانون للانسحاب من اليمن فريق تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن قصف التحالف في اليمن توجيه من الملك سلمان بشأن "جميع السجناء في قضايا حقوقية" «لوليسغارد» يكشف عن اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن انفجار ضخم يحصد عشرات القتلى من عناصر الحرس الثوري الإيراني اكتشاف سفن في قلب صحراء سيناء... تعرّف على قصتها المثيرة

سبأفون .. أصالة وتواصل

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مأرب
عدد القراءات 480

 

قتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.

ووفقاً لمصادر أمنية فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.

إقراء أيضاً
صراع جديد بين الدولار والريال اليمني .. اسعار العملات
قبائل حجور تطالب بتعزيزات لدحر الحوثي .. النمشة : نخطط لعزل صعدة وتطويق صنعاء
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع قانون للانسحاب من اليمن
فريق تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن قصف التحالف في اليمن
«لوليسغارد» يكشف عن اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن
تحذير من فقدان جيل بأكمله في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس