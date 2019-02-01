مسؤولة سعودية: تكشف عن عدد السعوديات اللائي التحقن بسوق العمل

الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت مساعد مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للإشراف النسائي "نوال عبدالله الدبيبان" إن نحو 600 ألف مواطنة سعودية التحقن بسوق العمل.

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر "تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030" الذي دشّنه الثلاثاء الأمير "مشعل بن ماجد" محافظ جدة، بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأضافت "نوال" أن مبادرات الوزارة التي تقتضي مشاركة المرأة في سوق العمل اشتملت على 68 مبادرة في قطاع العمل، و45 في قطاع التنمية الاجتماعية.

وأشارت "نوال" التي وصفت تجربة دخول المرأة في سوق العمل بالناجحة، إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تأنيث وتوطين محلات البيع النسائية، حيث قدمت برامج مساندة توفر البيئة الملائمة لنجاحها، منها برنامج لدعم النقل (وصول) لتخفيف عبء تكاليف التنقل، كما أطلقت برنامج حضانة الأطفال (قرة) الذي استفادت منه أكثر من 13 ألف امرأة.