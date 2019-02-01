الخميس 14 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاربعاء بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فأن التوجيه خص السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وأضافت الصحيفة بأن التوجية جاء بمناسبة تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض.