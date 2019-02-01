لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية فريق تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات بشأن قصف التحالف في اليمن توجيه من الملك سلمان بشأن "جميع السجناء في قضايا حقوقية" «لوليسغارد» يكشف عن اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن انفجار ضخم يحصد عشرات القتلى من عناصر الحرس الثوري الإيراني اكتشاف سفن في قلب صحراء سيناء... تعرّف على قصتها المثيرة تحذير من فقدان جيل بأكمله في اليمن معارك حجور تلتهب والمواجهات تلتحم بـ«عمران»- تفاصيل لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية الأمم المتحدة تموّل مليشيا الانقلاب بملايين الدولارات تحت يافطة مشاريع وهمية
وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاربعاء بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فأن التوجيه خص السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وأضافت الصحيفة بأن التوجية جاء بمناسبة تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض.