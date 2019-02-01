معارك حجور تلتهب والمواجهات تلتحم بـ«عمران»- تفاصيل

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انفجر الوضع عسكريا اليوم الأربعاء بين ابناء القبائل وميليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة قفلة عذر شمال غرب محافظة عمران.
وذكرت مصادر قبلية لـ«مأرب برس» ان المواجهات المسلحة التي اندلعت صباح اليوم في قفلة عذر انتهت بهزيمة مخزية لعناصر المليشيات كانت نتيجة انتفاضة قبائل "ذو سودة وذو نحزة" في وجه المليشيات وإعلانها مساندة ودعم قبائل حجور التي تخوض اشرس المعارك ضد عصابات الموت الحوثية .
واضافت المصادر على ان رجال القبائل في قفلة عذر التابعة اداريا لمحافظة عمران والمجاورة لقبائل حجور استنفرت مقاتليها معلنه رفع الجاهزية القتالية القصوى متعهده بخوض أم المعارك ضد مليشيات مران.
يشار الى ان قبائل ذو نحزه وذو سوده قد تمكنت يوم امس من قطع إحدى خطوط الامداد الرئيسية التابعة للمليشيات الحوثية الرابطة بين محافظة عمران وحجة.