تعرف على التطبيق الجديد الذي يجتاح العالم بسرعة رهيبة

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لا يختلف تطبيق "تيك توك" وهو النسخة الدولية من تطبيق "دويين" المنتشر داخل الصين، والذي تمّ إطلاقه في العام 2016، كثيراً عن تطبيقات أخرى نعرفها، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، ومشاركتها مع الأصدقاء.

ويعمل التطبيق بطريقة مشابهة لطريقة عمل "فيسبوك" مثلاً، أو غيره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المادة الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء فيه ليست المنشورات (الكتابات) أو الصور، إنما مواد الفيديو.

على موقع الشركة المصنعة، يعرف التطبيق نفسه "بالمنصة التي تصوّر وتوثّق وتقدّم وجه العالم الخلاق، المعرفة، ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي".

وتستحوذ شركة "بايت دانس" الصينية على التطبيق بنسختيه الدولية والصينية (دويين)، وهي تعتبر من أفضل الشركات الخاصة العالمية بحسب تعبير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

عالمياً، وبحسب الأرقام المتوفرة، ثمة أكثر من 320 مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وحده في العام 2018.

ولاقى التطبيق في الهند نجاحاً واسعاً حيث تمّ تحميله أكثر من 119 مليون مرة، مقابل نحو 40 مليون مرة في الولايات المتحدة و28.4 مليون مرة في تركيا.

وقدّر موقع "أبتوبيا" (Apptopia) المتخصص في إحصائيات التطبيقات، عدد مستخدمي "تيك توك" النشطين حول العالم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بأكثر من 250 مليون مستخدم.

أمّا في الصين، فتبدو النسخة المحلية شعبية أيضاً لدرجة كبيرة، إذ ثمة نحو 300 مليون شخص حمّلوا التطبيق، في مقابل 150 مليون يستخدمونه يومياً.

ما يعني أن ثمة 400 مليون شخص تقريباً حول العالم يستخدمون التطبيق يومياً.