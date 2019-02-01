اليمن يفوز بنصف جوائز الاحتفال الثقافي العالمي في جامعة بوترا الماليزية

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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حقق اتحاد الطلبة اليمنيين في جامعة بوترا الماليزية UPM جائزتين في الاحتفال الثقافي العالمي الذي أقيم هذا اليوم في الجامعة والذي شارك فيه عدد من البلدان على مستوى العالم بتنظيمٍ من اتحاد الطلاب الدوليين في الجامعة.

وقد حصل اليمن على جائزتين من أصل أربع جوائز في المسابقة، فقد أحرز الطلاب اليمنيون المركز الثالث في فقرة العروض المسرحية والثقافية والتي تمثلت في أداء رقصات شعبية، كما تم الحصول على المركز الثالث في مسابقة البوث الثقافي والذي احتوى على عدد من الصناعات اليدوية التقليدية والأكلات الشعبية اليمنية.

وجاء الفوز اليمني في المسابقة بعد منافسة كبيرة من أكثر من 22 دولة مشاركة بين عروض مسرحية وبوثات ثقافية و عروض أزياء شعبية، وقد عبر المشاركون عن سعادتهم بما حققه اليمن من تميز في هذه المسابقة وحصد مراكز متقدمة فيها.

وبعد الاحتفال أفاد الدكتور عبدالولي المرح رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في جامعة بوترا الماليزية UPM بأن عدد الطلبة اليمنيين في الجامعة الأعرق في ماليزيا يزيد عن 300 طالب وطالبة، وأن لجنة تنظيم الحفل تكونت من أكثر من 30 طالب وطالبة عملوا على مدار أسابيع بجهود ذاتية وطوعية، من أجل تمثيل اليمن وإبراز جانبها الحضاري الأمثل، ورسم صورة جميلة عن اليمن غير تلك التي ترسمها الحرب وأبواق التخلف، يدفهم حبهم لليمن وإدراكهم لأهمية ترسيخ هويتها الحضارية في الوقت الذي يتم فيه تجريف كل ما هو جميل في يمن الحضارة.

وأبدى المرح سعادته بالإنجاز اليمني في المسابقة والتميز الذي حظيت به المشاركة اليمنية، حيث جاء هذا التميز بعد عمل دؤوب من الطلاب اليمنيين في الجامعة والذين تغلبوا على كافة الظروف لإخراج المشاركة اليمنية بالحلة التي ظهرت عليه وهو الأمر الغير غريب على الطلاب اليمنيين في ماليزيا في مثل هكذا احتفالات. كما شكر المرح كل من ساهم وشارك ودعم في هذا النجاح وفي مقدمتهم الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا.

كما صرحت مسئولة الطالبات في اتحاد الطلبة اليمنيين في الجامعة - فاتن أمين، بمدى فخرها بمشاركة المرأة اليمنية في الحفل الحضاري، وأكدت أن الطالبة اليمنية حاضرة ليس في قاعات الدراسة ومراكز البحث العلمي فقط، وإنما أيضاً كل محفل يتم تمثيل اليمن فيه بصورة مشرقة، حيث شاركت الكثير من الزميلات في الإعداد والترتيب لمشاركة اليمن في الحفل الثقافي العالمي بالجامعة.

حضر الاحتفال الثقافي العالمي جمع من الشخصيات البارزة على المستويين الماليزي والأجنبي بحضور عدد من سفراء ومملثي السفارات في ماليزيا و من بينهم سعادة سفير الجمهورية اليمنية في ماليزيا الدكتور عادل باحميد والذي شارك بكلمة مسجلة في الحفل دعا فيها الطلاب للتمازج فيما بينهم ثقافياً والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة وتقريب المسافات بين الشعوب، كما حضر ممثلاً عن الملحقية الثقافية الدكتور نشوان السلامي - المستشار المالي المساعد في الملحقية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا.

الجدير بالذكر بأنّ المشاركة اليمنية لقيت إعجاباً كبيراً من غير اليمنيين والتي عكستها آراء الزوار للبوث اليمني في مدى تنظيم وجمال الأداء اليمني في مختلف الفقرات.