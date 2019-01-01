بيان بريطاني محبط بشأن «اتفاق الحديدة» وحديث عن تقدم بخصوص «الحل السياسي»

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت بريطانيا في بيان اليوم الاربعاء ، أن فرص تحويل وقف النار في اليمن إلى سلام دائم تتضاءل.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، ، أن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام اصبحت ضئيلة.

وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام".

وتابع "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل".

يأتي هذا بعد ساعات على معاودة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، استهداف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة غرب اليمن للمرة الثالثة خلال أسابيع.

وأفاد مصدر عسكري أن التصعيد الحوثي المستمر باتجاه المطاحن يهدد مباشرة بإتلاف مخزون الحبوب والإغاثة التابع للأمم المتحدة، وتدمير الكميات التي نجت سابقاً من حرائق ناتجة عن القصف بقذائف الهاون على فترات متفرقة.

وكان قصف بقذائف الهاون تعاقب سابقاً على تدمير كميات من القمح المخزن في صوامع مطاحن البحر الأحمر.