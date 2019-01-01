معارك حجور تلتهب والمواجهات تلتحم بـ«عمران»- تفاصيل لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية الأمم المتحدة تموّل مليشيا الانقلاب بملايين الدولارات تحت يافطة مشاريع وهمية تعرف على التطبيق الجديد الذي يجتاح العالم بسرعة رهيبة ماذا يعني وضع لسعودية على القائمة الأوروبية السوداء.. ؟ حكم دولي لإيران ضد واشنطن اليمن يفوز بنصف جوائز الاحتفال الثقافي العالمي في جامعة بوترا الماليزية اليمن حاضرة في حفل الحضارات الدولي بجامعة بوترا الماليزية نصر سيصل بالشرعية الى «عمران» إن تحركت في «حجور» وحديث للانقلابي «المشاط» عنها وكيف جاءه الرد من رجالها بيان بريطاني محبط بشأن «اتفاق الحديدة» وحديث عن تقدم بخصوص «الحل السياسي»
قالت بريطانيا في بيان اليوم الاربعاء ، أن فرص تحويل وقف النار في اليمن إلى سلام دائم تتضاءل.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، ، أن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام اصبحت ضئيلة.
وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام".
وتابع "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل".
يأتي هذا بعد ساعات على معاودة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، استهداف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة غرب اليمن للمرة الثالثة خلال أسابيع.
وأفاد مصدر عسكري أن التصعيد الحوثي المستمر باتجاه المطاحن يهدد مباشرة بإتلاف مخزون الحبوب والإغاثة التابع للأمم المتحدة، وتدمير الكميات التي نجت سابقاً من حرائق ناتجة عن القصف بقذائف الهاون على فترات متفرقة.
وكان قصف بقذائف الهاون تعاقب سابقاً على تدمير كميات من القمح المخزن في صوامع مطاحن البحر الأحمر.