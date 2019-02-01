نقلة اقتصادية جديدة تخطط لها الشرعية وأول الدول تعلن رغبتها في استيراد غاز ونفط اليمن

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت الهند اليوم الاربعاء، انها ترغب في استيراد النفط والغاز اليمني ، عقب دعوات اطلقها وزير النفط اليمني، حث فيها الشركات العالمية على استيراد النفط والغاز من اليمن.

وقال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دهرميندار برادهان ان بلاده ترغب في استيراد النفط والغاز اليمني.. مؤكدا استعداد وزارته لحث شركات النفط الهندية لإجراء تواصل مباشر مع اليمن للبدء بالتنسيق والعمل على تحقيق ذلك.

جاء ذلك (بحسب وكالة سبأ) خلال لقاء الوزير الهندي مع وزير النفط اليمني أوس العود في العاصمة نيودلهي حيث أوضح الوزير الهندي انه تم إجراء لقاءات عديدة مع شركات النفط والغاز الهندية الكبرى وأبرزها شركتي ( ريلينس ، جايل )لبحث سبل تعزيز العمل الثنائي في مجال شراء النفط و الغاز اليمني.

وكان وزير النفط والمعادن، أوس العود دعا قبل يومين الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني .

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ 13 للطاقة، الذي انطلقت فعالياته الأحد ، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأستعرض الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر و رضوم البترولي .. مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يومياً وكذا إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2019م .