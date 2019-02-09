أبرز قائد عسكري في صفوف الجيش اليمني يعلن استقالته من منصبه ومصادر تفصح عن الأسباب

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قدم قائد عسكري بارز في الجيش الوطني، تولى قيادة المعارك في معقل الحوثي بصعدة (اقصى شمال اليمن) ، استقالته من منصبه ، دون ان يفصح عن الاسباب.
وارسل العميد عبيد بن حمد الاثلة قائد محور صعدة ، باستقالته الى الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ، في مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) ذيلت بتوقيع وختم العميد وعليها تاريخ 9-2-2019م ( قبل اربعة ايام).
وطلب العميد الاثلة في نص استقالته ارسال البديل ليتسلم قيادة الجبهة في اقرب وقت ، وقال ان ذلك من اجل اخلاء مسوليته وبراءة للذمة.
وفيما لم يشير قائد محور صعدة عن اسباب استقالته ، قالت مصادر عسكرية مطلعة ان ما دفع العميد الاثلة الى تقديم استقاله هو «التعمد في تأخير إرسال الإمداد العسكري لقوات المحور المرابطة في الجبهات، إضافة إلى تقليل كميات التموين الغذائي وتأخير صرف المرتبات».
وسبق - والحديث للمصادر - ان تم اشعار القيادة العسكرية بذلك ، دون ان يتحقق شي.