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أرسلت جمعية "رباط" التركية 5 آلاف سلة غذائية ومخصصات مالية، إلى مئات النازحين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن.
وقال رئيس الجمعية سيد دومان، في بيان الثلاثاء، إن الأطفال في اليمن يموتون كل يوم من الجوع والأمراض.
وأضاف في البيان أن الجوع والعطش يحصدان أرواح اليمنيين، والحرب هناك خلفت مأساة إنسانية.
وتعهد دومان بأن تواصل الجمعية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين حتى انتهاء الحرب الجارية في بلادهم.
ومنذ نحو 4 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.
جمعية تركية ترسل 5 آلاف سلة غذائية إلى اليمن
أرسلت جمعية "رباط" التركية 5 آلاف سلة غذائية ومخصصات مالية، إلى مئات النازحين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن.
وقال رئيس الجمعية سيد دومان، في بيان الثلاثاء، إن الأطفال في اليمن يموتون كل يوم من الجوع والأمراض.
وأضاف في البيان أن الجوع والعطش يحصدان أرواح اليمنيين، والحرب هناك خلفت مأساة إنسانية.
وتعهد دومان بأن تواصل الجمعية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين حتى انتهاء الحرب الجارية في بلادهم.
ومنذ نحو 4 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.