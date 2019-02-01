إجراء قطري بموافقة إسرائيلية

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كشفت صحيفة عبرية عن إجراء قطري فريد من نوعه تجاه الشعب الفلسطيني، بموافقة إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن دولة قطر حولت لقطاع غزة، أكثر من 1.1 مليار دولار على مدار 5 سنوات، ما بين السنوات 2012 — 2018.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذه المبالغ دخلت إلى قطاع غزة بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وأنه خلال العام 2018 وحده، حولت قطر مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، لتسديد أثمان وقود ورواتب الموظفين، مضيفة أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي امتنعت فيه دول عربية وخليجية، عن تقديم الدعم لقطاع غزة.
وأوردت الصحيفة العبرية أنه تم تقديم تقرير للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول صرف هذه الأموال، وجاء في التقرير، أن 44% من أموال قطر، جرى استثمارها في البنية التحتية في غزة، بينما تم تحويل قرابة 40% من هذه المبالغ إلى التعليم والصحة، وباقي المبالغ تم صرفها كرواتب للموظفين.
وحولت قطر مبلغ 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمصادقة إسرائيل، بعد أن واجهت الوكالة خطر الإغلاق في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها، قبل شهرين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قوله: "إن التبرعات القطرية للأونروا، في العام 2018، أنقذت الوكالة من الانهيار ومكنتها من مواصلة نشاطها من أجل مصلحة سكان القطاع"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى الموافقة على تحويل الأموال القطرية إلى غزة، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية.