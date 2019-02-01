عاجــل..تطورات طارئة في معارك «حجور» وصقور التحالف تتدخل بظربات دامية وموجعة

الإثنين 11 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اشدت حدة المعارك الساعات القليلة الماضية وحتى اللحظة بين ابناء القبائل وميليشيات الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة .

وذكرت مصادر محلية في المديرية لـ«مأرب برس» ان المليشيات الانقلابية تواصل في الاثناء استهدافها بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة قرى بني ريبان .

واوضحت المصادر على ان معارك عنيفة تدور في الاثناء بين ابناء القبائل ومليشيات الانقلاب في مناطق المندلة وقريات بالعبيسة.

واضافت المصادر بان مقاتلات التحالف العربي نفذت ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الانقلابية خلّفت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها فيما لايزال التحليق مستمر لمقاتلات التحالف في سماء المنطقة حتى كتابة هذا الخبر.