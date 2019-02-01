منزل الرئيس هادي في العاصمة صنعاء يتحول إلى مشروع استثماري يديره مشرف حوثي

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في تصرف متعمد من قبل المليشيات الحوثية بهدف توجيه إهانة شخصية للرئيس هادي من خلال منزلة الشخصي في العاصمة صنعاء أقدمت المليشيات الحوثية إلى تحويل منزل "رئيس الجمهوري" إلى مشروع استثماري بأحد مشرفيهم متخصص في بيع المياه .
حيث أقدم المدعو "أبو علي " بتحويل المنزل إلى محطه لبيع المياه الجوفية للمواطنين , مستغلا وجود بئر ارتوازية في فناء المنزل ,قام بحفرها الرئيس هادي عام 2012 بعد الكشف عن محاولة لتسميمه مع كافة مرافقيه في منزله خلال تلك الفترة عبر شبكة المياه "الحكومية الواصلة إلى منزلة , مما اضطره لحفر بئر ارتوازية كجانب أمني يومها.
اليوم الحوثيون أحالوا تلك المساحات التابعة لرئيس الجمهورية إلى ساحة تتزاحم فيها وايتات الماء الشعبية ,
وتحويل تلك البئر إلى مشروع استثماري خاص بأحد القيادات الحوثية المختبئة حول كنية "أبو علي" .
الصورة الواضحة في الخبر أعلاه تعود لعام 2012 قام بنشرها موقع مأرب برس وفيها يظهر أحد معدات الحفر في محيط منزل الرئيس هادي يومها .