تفاصيل اجتماع عسكري لقيادة التحالف العربي بقيادة الجيش اليمني

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1851

عقد قائد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود، الأحد 10 فبراير/شباط، بالقاده العسكريين لقوات التحالف في محافظة مأرب.

واطلع الأمير فهد بن تركي على آخر مستجدات الموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية، في مختلف الجبهات.

حضر الإجتماع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً بقادة الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية(الثالثة والسادسة والسابعة).

وأكد الاجتماع على عزم دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد المليشيات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.