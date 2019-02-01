علماء يفاجئون سكان العالم بتنبؤات مرعبة عن المدة الزمنية التى ستستغرقها الحرب العالمية الثالثة

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حذر العلماء من أنه في حال نشوب الحرب العالمية الثاثة فسوف تكون قصيرة جدا ولن تدوم أكثر من 20 إلى 60 دقيقة.
وأشار موقع "وان"، إلى أن الحروب العالمية السابقة استمرت لعدة سنوات، مضيفا أن النزاع العالمي الجديد وفي حال وقوعه سوف تكون مدته قصيرة جدا.
وتابع، أنه من الحتمل ألا يكون الفائز معروفا، وذلك بسبب تدمير الخصوم لبعضهم البعض مع البشرية بشكل كلي. ويعود هذا إلى امتلاك القوى الكبرى في العالم لصواريخ نووية عابرة للقارات وصواريخ فائقة السرعة، والتي سوف تؤدي إلى حرب عالمية لا تدوم أكثر من ساعة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع "Breakingisraelnews" نشر معلومات تفيد بوقوع حرب عالمية ثالثة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في 22 مارس من هذا العام.
ولكن شكك محللون سياسيون في ذلك، حيث لم يتبق سوى القليل من الوقت، ولحدوث حرب عالمية أخرى يتطلب المزيد من الوقت.