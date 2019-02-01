بمشاركة الأباتشي..الجيش يحتفي بذكرى ثورة «فبراير» على طريقته الخاصة

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حرر الجيش الوطني ،اليوم الاحد، الطريق الواصل بين محافظتي صعدة والجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة سبأ، عن مصدر عسكري بان قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي حررت بالكامل الطريق الواصل بين محافظتي صعدة والجوف ودحر المليشيا الانقلابية منه.

مشيراً الى ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.