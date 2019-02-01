البنك المركزي يوجه دعوة عاجلة لشركات الصرافة

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دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد 10 فبراير/شباط، شركات ومنشآت الصرافة في جميع المحافظات إلى ضرورة الإسراع لتجديد تراخيص الصرافة للعام الجاري 2019م.
وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، انه عند انتهاء المدة المحددة للتجديد سيتم إصدار قائمة بالصرافين المرخصين للعام 2019م، وتعميمها على البنوك والوكلاء المحليين، إضافة إلى شركات تحويل الأموال الدولية والوكلاء في الخارج عبر البنوك المركزية للدول ذات العلاقة.
وأكد البنك المركزي أنه سيفرض ”غرامة مالية على الشركات والمنشآت المتأخرة عن تجديد تراخيصها، بواقع 100 ألف ريال عن كل شهر تأخير وفقا للقانون“.