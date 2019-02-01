موظفو ”سبأفون“ يحتجون أمام المحكمة العليا ويناشدونها لإيقاف تعسفات المحكمة التجارية

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظم موظفو شركة سبأفون، اليوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019م، وقفة احتجاجية امام المحكمة العليا لمطالبة المحكمة بالغاء أحكام جائرة أصدرتها المحكمة سابقا ضد الشركة.

وطالب المحتجون رئيس واعضاء المحكمة العليا إلغاء ”الأحكام الجائرة والحجوزات الظالمة التي اصدرتها المحكمة التجارية ضد الشركة خلافاً للقانون وتهديدها بتلك الاجراءات مستقبل أكثر من ألف أسرة من موظفي وعمال الشركة“.

وناشد المحتجون المحكمة العليا ”التدخل وإنصافهم من المظالم التي يواجهونها والاجراءات التعسفية المتعارضة مع احكام القانون، واستهداف قاضي المحكمة التجارية مرفق مهم يقدم خدمة عامة لجمهور المواطنين، سيسبب ايقافه الاضرار الكارثية بالاستثمار والاقتصاد الوطني برمته“.

وقال المحتجون ان ”المحكمة العليا اصبحت الملجأ الاخير لانصافهم خصوصا بعد تهديد القاضي العمدي باحكام ضد الشركة من المحكمة العليا“.

وسلمت الهيئة الادارية لنقابة موظفي وعمال الشركة رسالة بهذا الخصوص الى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي تضمنت قلقهم الشديد من تهديدات القاضي العمدي المتكررة بان المحكمة العليا ستصدر احكامها ضد الشركة قريبا وسينفذ بموجبها على اموال وارصدة الشركة جميعها.

وتحذر رسالة النقابة بان لو صحت تهديدات العمدي - لا قدر الله- فان الشركة ستعلن افلاسها وانقطاع خدماتها الجوهرية للمجتمع اليمني وتوقف رواتب الالاف من الاسر المعتمدة اعتمادا كليا على عملها بالشركة، بالاضافة الى الضرر الذي سيلحق بالخزينه العامة للدوله لفقدان شركة تعتبر رافدا كبيرا للاقتصاد الوطني.