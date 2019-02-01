بريطانية تتعرض لفضيحة مخزية داخل مصعد في دبي

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت سيدة بريطانية لاعتداء جنسي داخل مصعد، في برج أعمال بمنطقة الخليج التجاري بدبي.

وحددت المحكمة الجنائية بدبي، جلسة 25 فبراير/شباط الجاري للنطق بالحكم في القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة البريطانية كانت قد وصلت إلى الإمارات لزيارة زوجها المقيم في دبي، ووقعت الحادثة أثناء استخدامها المصعد للوصول إلى مركز تعليم رياضة اليوغا، الذي يقع في الطابق الـ37 من برج "أسبيكت" للأعمال.

وأضافت التحقيقات، أن المعتدي اندفع إلى السيدة (35 عاما) في المصعد، وبدأ يتحرش بها، بينما كانت خائفة جدا لدرجة أنها لم تستطع الصراخ وطلب المساعدة، حسب صحيفة "البيان".

وقالت السيدة أمام المحكمة Yن الرجل وقف خلفها بداية وعلى مقربة شديدة من جسدها، وعندما حاولت الابتعاد وإنقاذ نفسها، منعها المعتدي وحاصرها في المصعد، لتدرك سريعا ما يحاول فعله.

وجرت الحادثة في حي راق من دبي، يدعى الخليج التجاري، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين غادر المعتدي المصعد إلى الطابق الـ34، تاركا الضحية في حالة من الصدمة والارتباك.

وخلال التحقيقات، لجأت الشرطة لكاميرات المراقبة الأمنية ولتحليل الحمض النووي للمهاجم، حتى تمكنت في نهاية المطاف من كشف هويته والقبض عليه.

وفي إطار المحاكمة الجارية، أنكر الرجل تهمة "الاعتداء الجنسي" الموجهة إليه.