السعودية تعيد فنانة شهيرة إلى المسرح بعد غياب أكثر من 30 عاما

« الرئيس هادي» يوجه خطابا هاما لشباب اليمن ويؤکد:« ثورة 11 فبراير إمتداد طبيعي للثورات اليمنية» إجراء قطري بموافقة إسرائيلية عاجــل..تطورات طارئة في معارك «حجور» وصقور التحالف تتدخل بظربات دامية وموجعة منزل الرئيس هادي في العاصمة صنعاء يتحول إلى مشروع استثماري يديره مشرف حوثي بسبب إقالته من منصبة.. قيادي حوثي في صنعاء يفجّر قنبلة يدوية وسط «12» سيارة - تفاصيل حضره المئات.. اليمنيون في ماليزيا يحتفون بالذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير بحفل فني و خطابي تفاصيل اجتماع عسكري لقيادة التحالف العربي بقيادة الجيش اليمني علماء يفاجئون سكان العالم بتنبؤات مرعبة عن المدة الزمنية التى ستستغرقها الحرب العالمية الثالثة بمشاركة الأباتشي..الجيش يحتفي بذكرى ثورة «فبراير» على طريقته الخاصة البنك المركزي يوجه دعوة عاجلة لشركات الصرافة
نجحت هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في إقناع الفنانة المصرية، شريهان، للعودة إلى خشبة المسرح من جديد، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما.
وأعلنت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، عن تقديم شريهان لـ 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات.
وكانت آخر مسرحيات شريهان "شارع محمد علي"، التي عرضت بين عامي 1991 و1995، وشاركها بطولتها، فريد شوقي وهشام سليم.
وأعلن السيناريست المصري، مدحت العدل، لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، في شهر سبتمبر/أيلول، عن أن شريهان، انتهت من تصوير مسرحية واحدة بعنوان "كوكو شانيل".
وكانت إدارة فضائية "دي إم سي" المصرية، تعاقدت مع شركة "العدل جروب"، في أوائل عام 2017، على عرض 13 مسرحية — من بينها "كوكو شانيل" — تجسد بطولتها شريهان حصريا على شاشتها.