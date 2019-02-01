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السعودية تعيد فنانة شهيرة إلى المسرح بعد غياب أكثر من 30 عاما

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نجحت هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في إقناع الفنانة المصرية، شريهان، للعودة إلى خشبة المسرح من جديد، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، عن تقديم شريهان لـ 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات.

وكانت آخر مسرحيات شريهان "شارع محمد علي"، التي عرضت بين عامي 1991 و1995، وشاركها بطولتها، فريد شوقي وهشام سليم.

وأعلن السيناريست المصري، مدحت العدل، لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، في شهر سبتمبر/أيلول، عن أن شريهان، انتهت من تصوير مسرحية واحدة بعنوان "كوكو شانيل".

وكانت إدارة فضائية "دي إم سي" المصرية، تعاقدت مع شركة "العدل جروب"، في أوائل عام 2017، على عرض 13 مسرحية — من بينها "كوكو شانيل" — تجسد بطولتها شريهان حصريا على شاشتها.

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