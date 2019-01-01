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الرئيس العربي «العجوز» يعلن رسميا تشبثه بكرسي الرئاسة

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل القادم.

وأكدت أنها ستبث لاحقا رسالة للرئيس بوتفليقة يعلن فيها ترشحه ويقترح "إثراء الدستور".

ويحكم بوتفليقه الجزائر منذ العام 1999.

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