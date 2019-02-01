مأرب تدشن الاحتفال بثورة فبراير وتوجه دعوات حضور

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تستعد مدينة مأرب لإحياء الذكرى الثامنة لثورة الشباب السلمية 11 فبراير 2011م ، ببنرنامج يتضمن عدة فعاليات ومهرجانات ثورية.
ودعت اللجنة الخاصة بتنظيم فعاليات ثورة فبراير بمأرب الى الحضور في امسية فنية مساء اليوم الاحد ، وكذا مراسم ايقاد الشعلة.
وحددت اللجنة ، جولة الشهيد القردعي امام الصالة الرياضية ، مكانا لذلك.
كما يقيم مجلس شباب الثورة صباح غدا الاثنين مهرجانا فنيا وخطابيا بالمناسبة ، في قاعة الشهيد القردعي بجامعة اقليم سبأ.
ويصادف غدا الاثنين الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير السلمية التي خرجت ضد نظام صالح الذي استمر 33 سنة في الحكم.