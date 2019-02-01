تعيين 13 سفيرا جديدا... والعاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قام 13 سفيرا سعوديا جديدا، اليوم الأحد، بأداء القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أدى القسم كل من الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

​وتزامنا مع ذلك، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا جديدا، بتعيين 50 قاضيا بوزارة العدل للعمل في مختلف محاكم المملكة. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، وذلك وفقا للوكالة السعودية الرسمية.