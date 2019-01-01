السفارة اليمنية في ماليزيا تدشن خدمة التأمين الصحي لابناء الجالية اليمنية

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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دشًّنت الملحقية الصحيّة بسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور العمل بنظام التأمين الصحي لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا ويأتي ذلك ضمن خطة السفارة التي اعلن عنها سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد والتي تضمنت توفير عدد من الخدمات لأبناء الجالية اليمنية في محالات التعليم والصحة، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الجالية في ماليزيا من إرتفاع تكاليف الخدمات التعليمية والصحية.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت الملحقية الصحية اليوم في صفحة السفارة اليمنية على الفيس بوك، أنه قد تم البدء بفتح باب التقديم للحصول على خدمات التأمين الصحي لكافة أبناء الجالية اليمنية المقيمين في ماليزيا (للأفراد والعائلات)، فعلى من يرغب الاستفادة من هذه الخدمة استكمال إجراءات التأمين من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض مع التأكد من صحة البيانات المدخلة:

https://goo.gl/forms/jlOmv3HoaDaofOly2 ومن جانبه قال الملحق الصحي في سفارتنا بماليزيا الدكتور ابراهيم العتواني إن الملحقية قامت في وقت سابق بعملية جمع البيانات والمعلومات لعدد من أفراد الجالية المقيمين في ماليزيا وبعد ذلك بدأت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين وتم الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات التأمين في ماليزيا على منح التأمين لليمنيين المقيمين على الأراضي الماليزية بغض النظر عن نوع الفيزا التي يحملونها .

وأشار العتواني إلى أن الرابط الإلكتروني موضح فيه الشروط وفئات التأمين المتوفرة والتكاليف وآلية سداد الرسوم الخاصة بالتأمين . هذا وتهيب الملحقية الصحية والسفارة اليمنية بماليزيا بجميع أبناء الجالية والطلبة الراغبين بالحصول على خدمة التأمين سرعة استكمال البيانات المطلوبة حيث أن استكمال هذا العمل سوف يساهم في التخفيف من معاناة الجالية والطلبة في الجانب الصحي كما أنه سيساعدهم في الحصول على الخدمات الصحية من خلال البطاقه التأمينية .