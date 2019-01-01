الحكومة الشرعية تبشر اليمنيين وتكشف عن تحرك قادم سيرفد اقتصاد البلد بالمليارات

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تعمل الحكومة اليمنية على زيادة انتاج النفط الخام ورفع مستوى التصدير خلال العام الحالي ، لرفد خزينة الدولة بالايرادات وانعاش الاقتصاد المتدهور ، بما يلبي حاجات المواطنيين ويوفر لهم خدمات ووضع معيشي مناسب.
وزير النفط اليمني في الحكومة الشرعية، كشف اليوم الأحد، إن بلاده تسعى إلى تصدير نحو 75 ألف برميل من النفط يوميا في 2019.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير "أوس عبدالله العود" قوله، إن اليمن يأمل في زيادة إنتاجه من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في 2019 على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا.
وكان البلد الذي تمزقه الحرب أنتج نحو 50 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2014.
وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.