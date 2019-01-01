كشف تفاصيل أكبر عملية تهريب وقود من «محافظة مأرب» تورط فيها «تاجر حوثي» - كيف خرجت وأين وصلت؟

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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احبطت الجهات الأمنية بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن) امس الاول ، عملية تهريب 6 شاحنات تقل كميات كبيرة من مادة البنزين والديزل قادمة من محافظة مأرب ، وتتبع «تاجر حوثي» يدعى العياني.

و ينتمي العياني لمحافظة عمران، وهو مطلوب للنيابة العامة وعلى علاقة بمستثمر محلي من شبوة يدعى «الخبيلي».

وافاد مصدر محلي في المحافظة لموقع مأرب برس «ان التحقيقات الأوليه التي اجراها البحث الجنائي مع السائقين كشفت عن عملية تزوير في سندات الشحن واعترافهم بأن المواد قاموا بتحميلها من محافظة مأرب» - وهذا ما يفسر على ما يبدو خروج الكميات المهربة من مأرب حتى وصلت الى عتق مركز محافظة شبوة-.

ووجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو بصرف مكافأة مالية لضباط وافراد الأمن والبحث الجنائي المشاركين في مهمة ضبط الشاحنات المهربة.

وقد أمرت نيابة الأموال العامة جهاز البحث الجنائي بمصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها لصالح فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بموجب قانون ضبط المحروقات النفطية.

والتاجر العياني والمستثمر الخبيلي سبق وان اشارت اليهما بيانات صادره من السلطة المحلية في شبوة وعن شركة نمساوية تعمل في مجال انتاج وتصدير النفط.

حيث كشفت السلطة المحلية بمحافظة شبوة في بيان توضيحي (نشره مأرب برس سابقا) عن علاقة مستثمر شبواني يدعى " الخبيلي " بتاجر حوثي من محافظة عمران يدعى " العياني " .

وقال البيان ان جميع ناقلات النفط التي يتعامل معها الخبيلي تتبع العياني حيث كان يستخدمها هذا الاخير ، في تهريب النفط الخام ابان سيطرة الميلشيات الحوثية على محافظة شبوة .

كما اصدرت شركة omv النمساوية بيان حملت فيه المستثمر الخبيلي مسئولية توقف نقل الخام من حقول الانتاج بشبوة (حيث اندلعت مواجهات الفترة الماضية بين مسلحين يتبعون الخبيلي وقوات الجيش امام بوابة الشركة النمساوية بعد ان اقدم المسلحين على توقيف قواطر نقل الخام من حقول انتاج النفط بمديرية عرماء شرق محافظة شبوة) .

وقال مصدر محلي وقتها لمأرب برس ، ان الاشتباكات تعود لاسباب قيام مستثمر محلي بمطالبة الحصول على مقاولة نقل الخام من الحقول النفطية الى مواقع التصدير دون الدخول في المناقصة المعلن عنها من قبل الشركة النمساوية .

وطالبت الشركة حينها وزارة النفط اليمنية ومحافظة شبوة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لاتضطر الشركة لتوقيف الانتاج بشكل نهائي .

وكانت شركة omv النمساوية قد اعادت انتاج النفط في مارس آذار الماضي ، وتنتج مايقارب ال17 الف برميل يومياً كاول شركة اجنبية تعود للعمل منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في نهاية العام 2014 .