أرطغرل يُكرَّم في دبي ويوجِّه رسالة خاصة لفنان عربي

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أقيم مساء الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، حفل توزيع الجوائز بمهرجان «ضيافة» 2019، في إمارة دبي، تم خلاله تكريم 24 شخصية مشهورة من 14 دولة، في أضخم حدث تكريمي بالعالم العربي.

وكان من أبرز الممثلين الذين تم تكريمهم، أنجين التان دوزيان، بطل مسلسل قيامة أرطغرل، الذي جاء تكريمه كأفضل ممثل عالمي.

ووجه إنجين، الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي تحية عبر مقطع فيديو للفنان وليد توفيق، الذي كان من المقرر أن يحضر المهرجان، لكنه لم يستطع.

قال التين لوليد توفيق: «وليد توفيق لم أستطع مقابلتك، لكن أتمنى أن ألقاك المرة المقبلة في بيروت».

بدوره، ردَّ توفيق على تحية أنجين عبر «إنستغرام»، وشكره قائلاً: «كان بودي أن أكون معك في دبي، في انتظارك».

ويبلغ عدد المكرَّمين في الدورة الجديدة من مهرجان «ضيافة» 24 شخصية، وشملت مقاييس التكريم: مدى تأثير الشخصيات في مجالات الثقافة والفنون والخدمات الإنسانية، وكذلك بثهم الروح الإيجابية في مجتمعاتهم، ومن المقرر أن يلقي المهرجان الضوء على مسيرة شخصيات استثنائية من الذين تميزوا بجودة المحتوى الذي يقدمونه للجمهور.

وأعلن المهرجان عن بعض المكرمين في الدورة الثالثة، منهم الفنان التونسي صابر الرباعي، الذي عبر عن سعادته لاختياره ضمن قائمة المكرمين، عبر حسابه على تويتر، والفنانة البحرينية هيفاء حسين، التي توجهت عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» بالشكر إلى إدارة المهرجان، على اختيارها ضمن المكرمين كأفضل فنانة بحرينية