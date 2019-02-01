أول محافظة يمنية تدشن الاحتفال بذكرى «ثورة الشباب 11 فبراير» المجيدة

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1202

بدأت محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب اليمن) تدشين احتفالات الذكرى الثامنة لثورة الشباب السلمية 11 فبراير بمهرجان خطابي وفني كبير.

حيث أقيم اليوم الأحد مهرجان فني وخطابي كبير بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ١١ فبراير 2011م احتشد فيه أبناء مدينة تعز في نادي تعز السياحي .

الاحتفال اقامه تيار فبراير الوطني وأحياه مجموعة من ألمع نجوم الفن والمسرح في تعز وترافق معه معرض صور لشهداء فبراير وأبرز محطات الثورة .

وسيشعل أبناء المدينة الشعلة الثامنة لثورة ١١ فبراير الساعة الثامنة مساءا وسط المدينة كما سيقام حفل كرنفالي وخطابي كبير في شارع جمال صباح غدا الإثنين.

وانطلقت في فبراير من العام 2011 ثورة شبابية شعبية سلمية طالبت باسقاط نظام صالح الذي كان يتجه لتوريث نجله الحكم.

وبدأت الاحتجاجات في جامعة صنعاء لتتوسع الى كل المحافظات اليمنية.

وفي سبتمبر من العام 2014 تحالف صالح مع الحوثي وقادوا انقلابا وثورة مضادة على الدولة ومؤسساتها ، وشنوا حربا على الشعب لا تزال مستمرة حتى اليوم انتقاما من ثورة الشباب التي اطاحت بمشاريعهم.

وما لبث هذا التحالف الاعمى حتى انفض وانتهى بمقتل صالح في ديسمبر العام 2017، على يد حلفائه الحوثيين.