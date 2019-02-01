قبائل حجور توجه للحوثيين أقوى ضربة موجعة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وأسرى - آخر مستجدات المعارك الطاحنة

الأحد 10 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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الحقت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية (شمال شرق البلاد) هزيمة موجعة بالانقلابيين الحوثيين ، بعد معارك طاحنة بدأت مساء امس السبت واستمرت الى اليوم.

حيث قُتل نحو 10 عناصر من ميليشيات الحوثي وأسر 7 آخرون خلال صد رجال قبائل حجور في حجة هجوم لميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع القبائل في منطقة المندلة وقرى مجاورة في مديرية كُشَر المحاصرة شمال غرب محافظة حجة.

مصدر قبلي كان قد افاد لمأرب برس «إن الميليشيات بدأت مساء السبت هجوماً على مواقع القبائل، مستخدمة مختلف الأسلحة بما فيها مدفعية الدبابات ضد قرى ومواقع تمركز رجال القبائل، لكن تم كسر الهجوم ولا تزال المعارك متواصلة».

وأسفر القتال حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 10 مسلحين حوثيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى أسر 7 آخرين لدى رجال القبائل.

هجوم الميليشيات على قرى القبائل ومواقع تمركز مسلحيها جاء بعد ساعات على غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي التي تحاصر المنطقة وأسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية للميليشيات.