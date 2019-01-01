ميلشيات الحوثي تعترف بمقتل أحد قيادتها في عمران..تعرف عليه

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اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية السبت، بمقتل أحد قياداتها الميدانيين، حيث لقي مصرعه بغارة للتحالف استهدفته مع مجاميع مسلحة في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت وسائل إعلام حوثية- حسب موقع العربية نت- أن القيادي الحوثي محمد صالح الشيمي المكنى بـ"أبو طارق" لقي حتفه مع مجموعة من مسلحي الميليشيا، إثر استهدافهم بغارة جوية للتحالف بمديرية "القفلة".
وبحسب مصادر محلية، فإن الشيمي والمجاميع التي يقودها كانوا في طريقهم لتعزيز صفوف ميليشياتهم في القتال بجبهة حجور في محافظة حجة، قبل أن ينجح التحالف في استهدافهم.
وأفادت بأن القيادي الحوثي لقي مصرعه مع عشرات العناصر المسلحة بغارة استهدفت تجمعاتهم غرب المجزعة التابعة لمديرية القفلة بعمران وهم في طريقهم إلى جبهة المندلة بحجور.