عاجل - وفدا الشرعية والانقلاب يتوصلان الى اتفاق جديد

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وكالة رويترز قبل قليل (الرابعة عصرا) ان الاطراف المشاركة في المشاورات اتفقت على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وكان عضو في وفد الشرعية المشارك في مشاورات السويد كشف اليوم الاربعاء 12 ديسبمر / كانون الاول 2018م عن تفاهمات مبشرة بالحل تتعلق بمطار صنعاء.

وأبدى عثمان مجلي تفاؤله بتحقيق نجاح كبير اليوم في ملف مطار صنعاء الدولي بعد التفاهمات الجيدة التي تمت في ملف تبادل الأسرى.

واشار في تصريحات صحفية أن المباحثات لا زالت مستمرة حول ملف الحديدة الذي لم يتوصل فيه إلى إتفاق فعلي حتى الآن.

وحول الملف الاقتصادي قال أنه تم قطع شوط كبير فيه يتلخص بأن يتم إستلام كل موارد موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي في المدينة (ورد هذا في مبادرة المبعوث) ومن ثم تحويلها إلى البنك المركزي في عدن حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة المطلوبة وصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة دون استثناء.

وشدد مجلي أنه قبل ذلك يجب أن تنسحب الميليشيا من المدينة وتسليم مرافق الدولة بما فيها الموانئ إلى الجهات المتفق عليها في المقترح المقدم من قبل الوفد الحكومي، وهو الأمر الذي ما يزال الانقلابيون يتملصون من الموافقة على الآليات المطروحة حوله منذ بدء جولة المفاوضات، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 .

وقال مجلي أن الوفد الحكومي أجرى مشاورات مع سفراء الدول الخمس ووزير الخارجية السويدي الذين قال انهم يدفعون نحو التوصل لنجاح فعلي في مختلف الملفات المطروحة.