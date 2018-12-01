عاجل - وفد الشرعية يرفض مقترحا خطيرا للأمم المتحدة بشأن «مدينة الحديدة» ويضع البديل

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اعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية المشارك في المباحثات اليمنية بالسويد اليوم الاربعاء 12 ديسبمر /كانون الاول 2018م رفضه اقتراح قدمته الأمم المتحدة ويقتضي تشكيل "كيان مشترك" لإدارة مدينة الحديدة بعد انسحاب الميليشيات المسلحة والقوات العسكرية من المدينة.
وقال مروان دماج عضو وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات السويد إن الاقتراح سيخلق مشاكل قانونية ومؤسساتية ولن يكون قابلاً للتنفيذ بل سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية هذا المجلس وصلاحياته.
وأضاف دماج، في تصريح لقناة "العربية" أن الحكومة متمسكة بوجوب انسحاب الميليشيات المسلحة من المدينة وتقترح إعادة تموضع القوات المسلحة في معسكراتها وأن تتولى أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية إدارة أمن المدينة.
وتتواصل المشاورات حثيثة في ريمبو في السويد بشأن كافة القضايا القائمة وهي إضافة للحديدة، تعز ومطار صنعاء والوضع الاقتصادي والإطار التفاوضي.
وتواصل المشاورات يحيطه حزام من الضغط الدبلوماسي الدولي حيث يتوقع دخول أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا المساء على خط المشاورات اليمنية في السويد من أجل دفع الطرفين إلى إحراز نتائج ملموسة في الساعات المتبقية منها غداً الخميس.